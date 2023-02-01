2 katlı ev, yangın sonucu kullanılamaz hale geldi

Burdur'un Gölhisar ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen yangında, bir ev ve bir araç kullanılamaz hale geldi.

Gölhisar ilçesi Ulucami Mahallesi Çilengerler Sokak ile Fatih Sokak arasında kalan mevkide, Muhsin Karayel'e ait evde çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yangın mahallinin zorlu şartları nedeniyle yangın güçlükle kontrol altına alınabildi. Yanan evin bitişiğinde park halindeki bir otomobile de sıçrayan yangın, otomobili kullanılamaz hale getirdi. Gölhisar, Altınyayla, Çavdır, Burdur, Söğüt, Tefenni, Yeşilova, Karamanlı, Yusufça, Denizli belediyeleri itfaiye ekipleri ve Gölhisar Orman İşletme Müdürlüğü arozözlerinin müdahalesi ile yangın yaklaşık 1 saatlik bir çalışmanın sonunda kontrol altına alınabildi.

Diğer taraftan, Burdur Valisi Ali Arslantaş bölgeye gelerek yetkililerden bilgiler alırken, evi yanan Muhsin Karayel ile de görüştü. Herhangi bir yaralanma ve can kaybının olmadığı yangın, yanan eve bitişik diğer evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangın mahallinde, yangının neden çıktığı üzerine soruşturma da başlatıldı.