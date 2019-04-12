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22 yaşındaki genç inşaatta ölü bulundu

Burdur’un Bucak ilçesinde bir genç inşaat alanında ölü bulundu.

Burdur'un Bucak ilçesinde bir genç inşaat alanında ölü bulundu.


Edinilen bilgiye göre, Onaç Mahallesi'nde bulunan bir inşaatın bekçisi, yerde hareketsiz yatan bir kişiyi gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Osman Gazi Altınkaynak (22) isimli gencin öldüğünü belirledi. Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından gencin cesedi Bucak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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