3 katlı ahşap ev alevlere teslim oldu

Burdur'a bağlı Akyayla köyünde yer alan 3 katlı ahşap ev, bilinmeyen bir sebeple yanarak kül oldu.

Burdur'un Merkez İlçesine bağlı Akyayla köyünde olan 3 katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Saat 21.30'da meydana gelen yangında çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kezban Bozkurt'a ait 3 katlı ahşap evi söndürme çalışmaları, alt katının samanlık olarak kullanılmasından dolayı sabaha kadar devam etti.