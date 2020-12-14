40 gün sonra Belediye'de çiçeklerle karşılandı, "Tedbirlere uyulmazsa canlar yanmaya devam eder" dedi

4 Kasım'da koronavirüs teşhisi konulan Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, koronavirüsü yenerek görevine başladı. Belediye binası önünde Belediye personelinin karşılamasıyla 40 gün sonra görevine yeniden dönen Ercengiz, tedbirlere uyulmazsa vatandaşların canlarının yanmaya devam edeceğini söyledi.

Koronavirüsle mücadelede en önemli konulardan birisinin aile ziyaretlerine ara vermek olduğuna değinen Ercengiz, “Bu virüsten nasibini almış bir yurttaş olarak baktığımız zaman geçen süre içerisinde hem ruhen hem de bedenen bazı sıkıntılara sebep olduğunu söyleyebilirim. Bu hastalığı en hafif geçirenden en ağır geçirenine kadar mutlaka bir takım sıkıntıları herkes üzerinde yaşıyor. Önemli olan hasta olmamak, hasta olmamak için mücadele etmek. Mücadelemiz bence bu yönde olmalı. Bununda şuan da elimizde en büyük verisi, hastalığı bulaştırmamak üzere almamız gereken önlemler, tedbirlerdir. Maske kullanımını artık bir kültür haline getirdiğimize inanıyorum. Mesafe konusunda her ne kadar bir takım uyarılarımız devam etse de halkımızın bu kurala da uyduğuna inanıyorum. Fakat temas konusunda hala istediğimiz noktada değiliz. Sosyal bir ulusuz. Yakın teması seviyoruz. Eş, dost, akraba ziyaretini ya da birlikte yaşam kültürünü devam ettirmeye çalışıyoruz. Bu dönem buna biraz ara vermek lazım. Çünkü kayıtlara geçen haliyle en çok bulaşım aile içi ortamlarda veya birlikte yaşanılan alanlarda olduğunu görüyoruz. Bu yüzden sosyal mesafe kuralına uyarak, birbirimizden biraz uzak durmalıyız. Eski sağlıklı günlerimize kavuşmalıyız. Çok şükür ben sağlığıma kavuştum. Herkesin de sağlığına kavuşmasını diliyorum. Kimsenin hasta olmaması temel hedefimiz. Beraber hep birlikte kurtulmak en büyük umudumuz, dileğimiz, arzumuz” dedi.

Koronavirüsle mücadelede bağışıklık sistemini güçlü tutmak gerektiğini ifade eden Belediye Başkanı Ercengiz, “Elbette beslenme bozuklukları birçok hastalığın sebebi olabilir. Tüm virüsler, bağışıklık sisteminin zayıfladığı ortamlarda ortaya çıkar. Vücudun beslenmesi, bağışıklık sisteminin zayıflaması da bunlardan bir tanesidir diye düşünüyorum bir eczacı olarak. Bağışıklık sistemini güçlü tutmak zorundayız. Bağışıklık sistemi ne kadar güçlü olursa bu virüs mücadelede o kadar zayıf kalıyor. Bağışıklık sistemini güçlü tutalım derken gidip eczaneden avuç dolusu ilaç alalım anlamında söylemiyorum. Birincisi düzenli uyku, ikincisi varsa zararlı alışkanlıklardan kurtulmak, üçüncüsü de dengeli beslenmek. Bunlara dikkat etmekte fayda var” diye konuşu.

“Hastalığın siyaseti olmaz”

Burdur'da 35 mahallede vaka olduğundan söz eden Ercengiz, son birkaç ay içerisinde vakaya dayalı ölüm sayısında artış olduğunu söyledi. Koronavirüsle mücadelede vatandaşlara büyük işler düştüğünü ifade eden Ercengiz, “İş yurttaş olarak bizde başlıyor, bizde bitiyor. Devlet önlemleri alır, kamu görevlileri bu önlemleri uygulamak için elinden geleni yapar ama vatandaş eğer devleti kandırdığını zannedip bu önlemlere uymazsa maalesef sonuç hiç istemediğimiz gibi olur. Bu anlamda da milletimizin, devletimize yardımcı olmasını ben yürekten diliyorum. Siyaset üstü bir durumdan bahsediyoruz. Burada insan hayatı çok önemli. Derdimiz insanı yaşatmak. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Şiarımız bu. İnsan için mücadele edeceğiz.” diyerek vatandaşların kurallara uymasını gerektiğinin altını çizdi.