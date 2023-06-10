5 kişinin öldüğü kazada cenazeler sahiplerine gözyaşları arasında teslim edildi

Kazada hayatını kaybeden ve aynı araçta bulunan 4 kişinin tarlada çapa yaptıktan sonra evlerine dönmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Burdur-Fethiye karayolu Hacılar mevkiinde Burdur'dan Fethiye istikametine giden Ferit Kurt idaresindeki 16 AAN 582 plakalı BMW marka otomobil yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak refüjü aşıp karşı şeride geçmesi sonucu Mehmet Pektaş'ın kullandığı 15 AAK 125 plakalı Suzuki marka otomobille kafa kafaya çarpışması sonucu meydana geldi. Çarpışmanın etkisiyle Pektaş'ın kullandığı otomobil tarlaya savruldu.

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde BMW marka otomobilde bulunan sürücü Ferit Kurt, Suzuki marka otomobilde bulunan sürücü Mehmet Pektaş, yolcu olarak bulunan Zeynep Şahin, Zekiye Yıldız ve Sultan Bayındır'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan Azime Bayındır, Abdülkadir Gül, Nidanur Öztürk ve Nurşen Çiftçi ise olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulans ile Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumları ağır olan Hatice Yıldız Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, Azime Bayındır ise Isparta'da bulunan özel bir hastaneye sevk edildi.

Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırılan cenazeler bugün gözyaşları arasında ailelerine teslim edildi. Yakınlarının feryatları arasında teslim alınan cenazelerden Sultan Bayındır ve Zeynep Şahin'in cenazeleri Askeriye köyüne, Zekiye Yıldız'ın cenazesi Çerçin köyüne, Mehmet Pektaş'ın cenazesi defnedilmek üzere Kemer ilçesine gönderildi. Ferit Kurt'un cenazesi ise memleketi Batman'a gönderildi.