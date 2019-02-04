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6. Bölge Müdürlüğü Koordinasyon Toplantısı yapıldı

BURDUR (İHA) – Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 6.

Bölge Müdürlüğü Yatırım ve Koordinasyon Toplantısında, 2019 yılında yapılacak olan iş ve işlemlerin hazırlığına hızlı bir şekilde yapılmasının talimatı verildi.


Burdur Salda Gölü Tabiat Parkı'nda gerçekleştirilen toplantı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürü Bölge Rıza Kamil başkanlığında yapıldı. Toplantıya, Bölge Müdür Yardımcıları Osman Yöntem ve Orhan Ceylan, Bölge Merkez Şube Müdürleri, İl Şube Müdürleri, Beydağları Sahil Milli Parkı Müdürü ve teknik personeller katıldı. Bölge Müdürü Kamil tarafından 2018 yılında bölge müdürlüğünce yapılan yatırımlar ve 2019 yılında yapılması planlanan faaliyetlerin iş takvimi incelendi. 2019 yılında yapılacak olan iş ve işlemlerin hazırlığına hızlı bir şekilde yapılmasının talimatı verildi.

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