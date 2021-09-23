67. yılını kutlayan Burdur Şeker Fabrikası 70 bin ton şeker üretecek

kuruluş yıldönümünü kutluyor. Fabrikada bu yıl 510 bin ton pancar işlenerek 70 bin ton şeker üretilmesi hedefleniyor.

1950'de Türkiye'nin artan şeker ihtiyacının karşılanması için açılması kararlaştırılan 11 fabrikadan biri olan Burdur Şeker Fabrikası'nın temeli 26 Nisan 1954'de atılmış, fabrika 426 günde tamamlanmıştı. Dönemin başbakanı merhum Adnan Menderes'in katılımıyla 23 Eylül 1955'te hizmete alınan fabrikanın kurulduğu yıl 390 köyde 12 bin çiftçi, 7 bin 423 dekar alanda 86 bin ton pancar üretimi gerçekleştirdi. Kurulduğu yıl 12 bin çiftçi ailesine sağladığı istihdamla bulunduğu bölge için yeni bir refah kapısı olarak şeker sanayinde yerini alan Burdur Şeker Fabrikası, zaman içerisinde üretim kapasitesini artırdı. Burdur Şeker Fabrikası, 67 yıllık geçmişinde en çok üretimi 1998'de gerçekleştirdi. 1998'de fabrikaya bağlı alanlarda 1 milyon 40 bin 171 ton pancar ekildi. Fabrika aynı yıl 975 bin ton pancarı işleyerek 137 bin 933 ton şeker elde etti. Böylece tüm zamanların en iyi verilerine 1998'de ulaşılmış oldu.

Yeni üretim dönemine 23 Eylül'de merhaba diyen fabrikanın 67. kuruluş yıldönümünde konuşan Burdur Şeker Fabrikası Müdürü Turan Arslan, "2021-2022 üretim döneminde 510 bin ton pancarı işleyerek, 70 bin ton şeker, 22 bin ton melas ve 140 bin ton küspe elde edeceğiz" dedi.

Burdur Valisi Ali Arslantaş da, “Kazasız belasız 14 kantarımızda teslim alacağımız pancarların sağlıklı bir şekilde buraya ulaştırılmasını temenni ediyorum. Şeker çalışanlarına bu kampanya döneminde başarılar diliyorum" diye konuştu.