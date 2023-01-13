7 Saniyede Pişen Gölhisar Kavurması tescillendi

Burdur'un Gölhisar ilçesinde yaklaşık yarım asırı aşkın süredir pişirilen yaprak kavurma Türk Patent Enstitüsü tarafından tescillendi.

Gölhisar İlçesinde yaklaşık 35 yıldır kavurmacılık mesleğini icra eden Osman Kaya (53) coğrafi işaret alan Gölhisar Kavurması hakkındaki gururu ve mutluluğunu paylaşırken; “Gölhisar Kavurmamız tescillenmiştir. Yaklaşık 35 yıldır Burdur'un Gölhisar ilçesinde bu işi yapmaktayım. Önceleri keçi etinden yaptığımız kavurmayı şu an dana etinden yapmaktayız. Kavurmamızın en büyük özelliği 7 saniyede pişmesi ve yaprak şeklinde doğranan dana eti oluşudur. Kavurmamızı domates, sumaklı soğan ve koyun yoğurdu ile birlikte müşterilerimize servis etmekteyiz. Kavurmamızın tescillenmesi aşamasında emeği geçenlere teşekkür ederiz" dedi.

6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu çerçevesinde 1309 no ile 28.04.2021 tarihinden itibaren korunmak üzere, 09.01.2023 tarihinde tescillenen Gölhisar Kavurmasının tescil sahibi ise Gölhisar Belediyesi oldu.