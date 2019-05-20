‘Dünya Atabarı Oynuyor' projesi kapsamında Türkiye'de 81 ilde ve dünya genelinde toplam 19 ülkede, 40'dan fazla kentte eş zamanlı olarak atabarı oynandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ile Türkiye Halk Oyuncuları Birliği Platformu'nun ortak projesi olan ve Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarının 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100. yılını kutlamak amacıyla Türkiye'nin 81 ili ve 19 ülkede aynı anda 'Dünya Atabarı Oynuyor' projesi hayata geçirildi.

Burdur'da ilk, orta, lise ve üniversite öğrencilerinden oluşan yaklaşık 700 kişilik ekip “100. Yıl” koreografisi ile atabarı oynadı. Etkinlik ile ilgili bilgi veren Proje Burdur Koordinatörü Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Dr. Öğr. Üyesi Zeynel Turan, “Atabarı Atatürk'ün ismiyle özdeşleşmiş ve Atatürk'ün de oynadığı halk oyunlarından biri ” dedi.