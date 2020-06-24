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85 Yaşındaki adam evinde ölü bulundu

Burdur’un merkeze bağlı Askeriye köyünde tek başına yaşayan 85 yaşındaki şahıs, evinde ölü olarak bulundu.

Burdur'un merkeze bağlı Askeriye köyünde tek başına yaşayan 85 yaşındaki şahıs, evinde ölü olarak bulundu.


Edinilen bilgiye göre, Askeriye köyündeki evinde tek başına yaşayan 85 yaşındaki Mehmet Acar'dan birkaç gündür haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil servisine ve jandarmaya bildirdi. Ekipler, eve geldiğinde yaşlı adamı hareketsiz buldu. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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