9 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen dolandırıcılık operasyonunda 7 kişi tutuklandı

Burdur merkezli 9 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheliden 7'si mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, internet üzerinden kişisel bilgilerini ele geçirdikleri vatandaşları dolandırdıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Burdur, Mersin, Ankara, Afyonkarahisar, Samsun, İstanbul, Van, İzmir ve Antalya'da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 13 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 7'si çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, şüphelilerden 5'i adli kontrol şartıyla 1'i de savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Öte yandan, soruşturma çerçevesinde 1 daire ve 3 otomobile el konulduğu öğrenildi.