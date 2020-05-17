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ABD'den gelen 349 Türk vatandaşı Burdur ve Isparta'ya yerleştirildi

ABD’de bulunan 349 Türk vatandaşı, korona virüs önlemleri kapsamında Türkiye’ye getirildi.

ABD'de bulunan 349 Türk vatandaşı, korona virüs önlemleri kapsamında Türkiye'ye getirildi.


ABD'de bulunan 349 Türk vatandaşı, korona virüs önlemleri kapsamında Türkiye'ye getirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Gençlik ve Spor, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarının yürüttüğü ortak çalışmayla ABD'nin Şikago şehrinde bulunan 349 Türk vatandaşını taşıyan uçak Antalya Havalimanı'na indi. Tahliye öncesinde havalimanında yoğun tedbirler alınarak, vatandaşların geleceği dış hatlar terminalinde dezenfekte çalışması gerçekleştirildi. Havalimanında bekleyen sağlık ekiplerince kontrolden geçirilen 349 kişi, sosyal mesafe kuralını dikkate alarak, otobüslere bindi.



14 günlük karantina


Koruyucu tulum giydikleri, maske ve eldiven taktıkları görülen Türk vatandaşları, 14 günlük karantina dönemini geçirecekleri Isparta ve Burdur'a hareket etti.


145 kişi otobüslerle Burdur'a getirilerek 14 gün karantinaya alınırken, aralarında üniversite öğrencilerinin de bulunduğu vatandaşlar, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklal Yerleşkesi'ndeki Fereli Sinan Efendi Yurdu'nda 14 günlük karantinaya alındı. Vatandaşlar sağlık görevlileri tarafından ateşleri ölçüldükten ve valizleri dezenfekte edildikten sonra 14 gün kalacakları odalarına yerleştirildi.

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