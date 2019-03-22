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Afrin şehidinin ismi caddeye verildi

Zeytin Dalı Harekatı sırasında Afrin’de geçtiğimiz yıl el yapımı bombanın patlaması sonucu şehit olan Muhittin Talha Çalışkan, ölüm yıldönümünde Bucak Hasısarılar Mezarlığı Şehitliğinde yapılan törenle anıldı.

Zeytin Dalı Harekatı sırasında Afrin'de geçtiğimiz yıl el yapımı bombanın patlaması sonucu şehit olan Muhittin Talha Çalışkan, ölüm yıldönümünde Bucak Hasısarılar Mezarlığı Şehitliğinde yapılan törenle anıldı. Bucak Yeni Mahallede bulunan Aşağı Cadde'nin ismi, Şehit Muhittin Talha Çalışkan olarak değiştirildi.


Törene Bucak Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Yalçın Sezgin, Bucak Jandarma Komutanı Yüzbaşı Vahted Nart, kurum müdürleri, şehidin yakınları ve Bucaklı vatandaşlar katıldı. Törende Kaymakam ve Belediye Başkanvekili Yalçın Sezgin şehitlerin mezarlarına karanfil koyarak dua etti. Şehitler için Kur-anı Kerim'den ayetler okundu.



Şehit Muhittin Talha Çalışkan'ın ismi caddeye verildi


Afrin şehidi Muhittin Talha Çalışkan'ın ölüm yıldönümünde düzenlenen anma töreninin ardından Bucak Yeni Mahalle'de bulunan Aşağı Cadde'nin ismi, Şehit Muhittin Talha Çalışkan olarak değiştirildi. Bucak Kaymakamı ve Belediye Başkanı Yalçın Sezgin "Geçen yıl İmam Hatip Lisemizin adını Muhittin Talha Çalışkan olarak vermiştik. Yine şehidimizin adını taşıyan okulun bulunduğu caddeye geçtiğimiz hafta belediye meclisimizin kararı ile şehit Muhittin Talha Çalışkan Caddesi adını verdik. Şehidimizi bir kez daha minnet ve şükran ile anıyorum" dedi.

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