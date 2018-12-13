AK Parti Burdur Belediye Başkan Adayı Kurt: "Bizlere, Burdur'u almadan gelmeyin dedi"

AK Parti Burdur Belediye Başkan Adayı Deniz Kurt, "Cumhurbaşkanımızın önemli bir mesajı vardı. Bizlere, Burdur'u almadan gelmeyin dedi. Bizler de Cumhurbaşkanımızın bizlere güvenirliğini boşa çıkarmayacağız" ifadelerini kaydetti.

Burdur İl Başkanı Volkan Mengi, AK Parti Burdur Belediye Başkan Adayı Deniz Kurt'u tanıttı. Toplantıda konuşan İl Başkanı Volkan Mengi, "2019 yerel seçimleri süreci hızlı bir şekilde devam ediyor. AK Parti olarak ilk olarak 6 aday adayı belirlendi. Bunlar arasında teşkilatımızın teveccühü ve Cumhurbaşkanımızın olurlarıyla, partimizde uzun süredir görev yapmış ve İstanbul'da ilk 40 Belediye Başkanı adaylarının açıklanmasında yer alan Burdur Belediye Başkan adayımızın da Deniz Kurt olarak açıklanmıştı. Teşkilatımızda uzun zamandır görev yapmış Deniz Kurt kardeşimizin her zaman yanında olduk" dedi.

AK Parti Belediye Başkan Adayı Deniz Kurt da 31 Mart yerel seçimleri için iyi hazırlandıklarını söyledi. Kurt, "Adaylığımızı açıklayan Cumhurbaşkanımızın önemli bir mesajı vardı. Bizlere, Burdur'u almadan gelmeyin dedi. Bizler de İl Teşkilatımız, merkez ilçe ve kadın kollarımızla hep birlikte Cumhurbaşkanımızın bizlere güvenirliğini boşa çıkarmayacağız" ifadelerini kaydetti.

Hızlı bir çalışma içinde olduklarını kaydeden Kurt, "Teşkilatımız seçime hazır. Seçim çalışmalarında ise bizlere iyi dönüşler oluyor. Ev ziyaretlerimizde özellikle iyi çalışmamızı duyan vatandaşlarımız bizlere de gelmemizi istiyorlar. Burdur'un en büyük sorunun trafik, imar ve park sorunu olduğunu görüyoruz" dedi.