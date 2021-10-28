AK Parti Genel başkan Vakili Kurtulmuş: "100 yıl önce emperyalizm güçlerinin oyunu bugün yine var"

Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Sempozyumunun açılış konuşmasını yapan AK Parti Genel Başkan Vekili Prof.Dr Numan Kurtulmuş, Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un hayatından örneklerle 6 kalem halinde anlattı.

100 yıl önce Mehmet Akif'in zamanında yaşanan olayların bugün yine aynısının yaşandığını söyleyen Numan Kurtulmuş, " Osmanlı cihan devletini din, dil ve ırkı kullanarak yıkmaya çalışan emperyalizm güçlerinin taktiği bugün yine aynı. Aynısını yaşıyoruz. O zaman Osmanlı devletini 20 yılda kavimciliği kullanarak nasıl yıktılarsa bugün güneyimizdeki Müslüman ülkelerde yaşananlar yine aynı. Terör örgütlerine lojistik destek vererek bir bardak suyu olmayan Afrika ülkelerindeki ayrıştırma ve çıkar çatışma olayları dış güçlerin eseri. Bu coğrafyayı bölmeye ve parçalamaya çalışıyorlar. Terör örgütlerini silah desteği verilmezse bu coğrafya da terör diye bir şey kalmaz“ dedi.

Türkiye'nin teknolojik tarihi aynı zamanda Türkiye'nin ihanet tarihidir.

Geçmiş yıllarda uçak ve milli arabayı yaptırmayan ve Türkiye'de teknolojiyi engelleyen zihniyetin bugün yine var olduğunu kaydeden Prof.Dr. Kurtulmuş, iç ve dış güçlerin 1960 yılında Türkiye'ye kendi ürettiği savaş uçaklarını, yerli arabaları yaptırmayıp ihanet edenleri iyi bilmek gerektiğini kaydetti. Kurtulmuş, "Üniversite olarak bu zihniyeti iyi bilmeniz gerekiyor. Bugün Türkiye kendi arabasını üretir haline geldi. Yerli ve Milli İHA'larımızla güçlü bir Türkiye emin adımlarla ilerliyor" diye konuştu.