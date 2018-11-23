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AK Parti'nin Burdur adayı Deniz Kurt oldu

AK Parti’nin Burdur Belediye Başkan Adayının Deniz Kurt olduğu açıklandı.

AK Parti'nin Burdur Belediye Başkan Adayının Deniz Kurt olduğu açıklandı.


AK Parti Burdur İl Başkanlığına 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimler için partiler yoğun bir aday belirleme sürecine girdi.


AK Parti Burdur il Başkanlığına Bekir Kayışlıoğlu, Deniz Kurt, Dündar Ersan, Emine Aktaş, Mehmet Şimşek ve Nasuh Ekinci Aday adaylık başvurularını yaptı. Geçen hafta aday adayları arasında temayül yoklaması yapılarak parti delege ve yöneticileri aday adayları arasında tercihlerini yaptı. Yapılan değerlendirme sonrasında AK Parti Burdur İl Başkanlığından yapılan açıklamada, AK Parti Burdur Belediye başkan adayının Deniz Kurt olduğu belirtildi.

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