AK Parti'nin Burdur belediye başkan adayları Numan Kurtulmuş tarafından tanıtıldı

Dr.Numan Kurtulmuş'un katılımıyla, Burdur'da merkez, ilçe ve belde belediye başkan adayları açıklandı. AK Parti Burdur İl Başkanlığı tarafından 31 Mart Yerel Seçimleri için Hüsnü Bayer Spor Salonu'nda Aday Tanıtım Toplantısı düzenlendi.

Aday tanıtım toplantısına AK Parti Burdur Milletvekilleri Yasin Uğur ve Bayram Özçelik, İl Başkanı Volkan Mengi, partinin çeşitli kademelerinde görevli başkan, üyeler ve vatandaşlar katıldı. AK Parti Burdur Milletvekilleri Yasin Uğur ve Bayram Özçelik, yaptıkları konuşmalarda, 31 Mart Yerel Seçimlerinde Burdur'da büyük sevinç yaşayabilmek için hep birlikte çalışacaklarını ve hep birlikte bu sevinci beraber yaşayacaklarını söylediler.

AK Parti Burdur Belediye Başkan Adayı Deniz Kurt, parti teşkilatının tüm birimleriyle omuz omuza çalışarak, çalmadık kapı, sıkmadık el bırakmayarak, 31 Mart'ta seçimi kazanacaklarını söyledi.

“Burdur yeniden çok daha güçlü bir hale gelecek”

Konuşmasına Burdur'un anlamını açıklayarak başlayan Dr.Numan Kurtulmuş, AK Parti'nin merkezi hükumetler döneminde şehrin birçok hizmet aldığını belirtti. Dr.Numan Kurtulmuş konuşmasında, başkan adayları ve partililere seslenerek, “Şimdi sırada Burdur ilinin belediye başkanlığını kazanarak, belediyede de Burdur ve Burdur halkına hizmet etme vaktidir. Hayırlı, uğurlu olsun. İnşallah, 1 Nisan'dan itibaren, yeni bir dönem başlayacak. Burdur yeniden çok daha güçlü bir hale gelecek” dedi.

“Bu coğrafyanın kilit taşı olan Türkiye”

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin dünyadaki yerinin önemini vurgulayarak, tüm mazlum milletlerin umudu olduğunu söyledi.

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, partisinin Burdur'daki İl ve İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Kurtulmuş, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde, içinde bulunduğu coğrafyada kilit taşı konumunda olduğunu kaydetti.

Kurtulmuş, "Gün, safları sıklaştırma günüdür, aramızda varsa farklılıklar, onları birleştirme günüdür. Gün, dirliğimizi ve birliğimizi çok daha güçlü bir hale getirme günüdür. Türkiye dediğimiz bu coğrafya, atalarımızdan aldığımız mirasla birlikte çok şükür bugün yeniden ayağa kalkmış, Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde Türkiye, dünyanın göz bebeği ülkelerinden birisi haline gelmiştir. Özellikle, içinde bulunduğumuz coğrafya, Ortadoğu, Balkanlar ve Kafkaslar, bu coğrafya dünya devletlerinin, dünya devlerinin at koşturduğu, kendi hesaplarını bir şekilde gerçekleştirmek için bölge halklarına bu bölgeyi zindan haline getirdiği bir hal almıştır. İşte, Ortadoğu'yu görüyorsunuz; Suriye paramparça bir hale geldi. Irak parçalandı, Yemen parçalandı, Libya parçalandı, Ortadoğu coğrafyasında Türkler, Türkmenler, Araplar, Kürtler, Yezidiler, Sunniler, Şiiler, hepsi büyük bir sıkıntının içerisinde. Bu coğrafyanın kilit taşı olan Türkiye” dedi.

“Tüm mazlum milletlerin gözünün içine baktığı ülke Türkiye'dir”

“Türkiye ayakta olursa, Türkiye güçlü olursa, bu coğrafyanın halkları da mutlu, mesut ve müreffeh bir şekilde yaşarlar” diyerek açıklamalarını sürdüren Kurtulmuş, "Türkiye, yeniden büyük bir ülke haline gelirse, bu coğrafyada hakkaniyet ve adalet yeniden tesis edilir. Bu coğrafyada insanlar, hangi etnik kökenden olursa olsun; başları dik, geleceğe ümitle bakar hale gelirler. İşte, sadece Türkiye değil, sadece bu coğrafyanın değil, tüm mazlum milletlerin gözünün içine baktığı ülke Türkiye'dir. Türkiye'nin güçlü olmasını istiyorlar. Türkiye'nin ayaklarının üstünde durmasını istiyorlar. Türkiye'nin önünün kesilmesini istemiyorlar” diye konuştu.

"Sabahlara kadar dua ettiler”

FETÖ'cü hainlerin 15 Temmuz 2016 yılındaki hain ve kanlı darbe girişiminde bulunduğu gecede İslamın son sancaktarı konumundaki Türkiye için geniş bir coğrafyada sabahlara kadar dua edildiğini kaydeden Kurtulmuş, "15 Temmuz akşamında sadece Türkiye'de değil, dünyanın birçok yerinde insanlar sabahlara kadar dua etti. Sudan'ın başkenti Hartum'dan ta Orta Asya'nın içlerine, Makedonya'dan Yemen'e kadar geniş bir coğrafyada insanlar ellerini açtılar ve dua ettiler. ‘Ya Rabbi Türkiye'ye, İslam'ın sancaktarlığını yapan bu aziz millete zeval verme. Türkiye'de de Recep Tayyip Erdoğan'ın ayağına taş değdirme, Türkiye'nin önünü kesmek isteyen bu hainlere fırsat verme' diyerek, sabahlara kadar dua ettiler. Ta ki sabah namazına kadar. İstanbul'daki Boğaziçi Köprüsü'nde FETÖ'cü eşkıya halk tarafından derdest edilene kadar. Ben bunları hikaye olarak anlatmıyorum. Hartum'da resmi ziyarete gittiğimizde oradaki insanlardan dinledim. Bahreyn'deki, Makedonya'daki insanlar aynı şekilde sabahlara kadar dua ettiler. Yani, şunu söylemek istiyorum; sorumluluğumuz sadece kendimizden ibaret değil. Burdur'a karşı sorumluyuz, Türkiye'deki 81 milyon vatandaşımıza, aziz milletimize karşı sorumluyuz ama aynı zamanda bütün İslam Ümmeti'ne, bütün mazlum milletlere karşı sorumluyuz. Onun için Genel Başkanımız, Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda 'Dünya 5'ten büyüktür' diyerek dünyaya meydan okuyor. Dünyanın sahiplerine karşı, ‘Haddinizi bilin' diyor, mazlumların yanında olduğun ifade ediyor” ifadelerini kullandı.

“AK Parti milletin partisi olmuştur”

Bu milletin Menderes'i, Erbakan'ı, Muhsin Yazıcıoğlu'nu bağrına basıp unutmadığını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da milletin gönlünden hiç çıkmayacağını kaydeden Kurtulmuş, “15 Temmuz akşamı nasıl oldu da bu millet tankların önüne çıktı. Bazıları bunun ince hesaplarını yapıp 5 bin kişiyi öldürüp çukurlara koyacaklardı. Bunların arkasında kimlerin hangi CIA ajanlarının olduğunu çok iyi biliyoruz. Hatta Cumhurbaşkanımızı Marmaris'te gidip ele geçirmeye gittiklerinde, hangi yabancı İstihbarat birimlerinin çalışmaları ile ortak olup bu darbe geçesini düzenlediler. Hepsini biliyoruz. Ama Bu millet 15 Temmuz gecesinde tankların önüne nasıl çıktığını hepimiz şahit olduk. Tayyip Erdoğan'ın ‘Ben milletin üstünde başka güç tanımıyorum' deyip herkesi hava alanlarını köprülere çağırmıştır. Bu millet o gün davasına geleceğine sahip çıkmıştır. AK Parti milletin partisi olmuştur” dedi. Kurtulmuş, konuşmasının ardından Burdur'un 11 ilçe ve 4 belde belediye başkan adayını tek tek çağırıp, tanıttı.

3 ilçe belediye başkanı ile 3 belde belediye başkanı tekrar aday gösterildi

AK Parti'nin halihazırda Burdur'daki 11 ilçede sahip olduğu 9 ilçe belediyesi ile 3 belde arasından, Altınyayla, Karamanlı ve Çavdır ilçeleri ile Kızılkaya, Kocaaliler ve Söğüt belde başkanı tekrar aday gösterilirken, Bucak ilçesinde FETÖ'den tutuklandıktan sonra serbest bırakılan ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Süleyman Mutlu tekrar aday gösterilmedi. Bucak'ta bu kez, 31 Mart 2019 seçimleri için Mutlu'nun belediye başkanlığı döneminde AK Parti Bucak İlçe Başkanlığı görevinde bulunan Emrullah Ünal'ın adaylığı açıklandı. Kemer ilçesinde ise bir süre önce partiden ihraç edilen Durmuş Erdem, mevcut başkanlardan Gölhisar Belediye Başkanı Dr.Ramazan Canural, Çeltikçi Belediye Başkanı Recep Aydın ise bu kez yeniden aday gösterilmedi. Burdur'daki Belediye Başkan Aday listesi ise şöyle açıklandı; “Burdur Belediye BaşkanAdayı Deniz Kurt, ilçelerde Ağlasun Belediye Başkan Adayı Ali Ulusoy, Altınyayla Belediye Başkan Adayı Ahmet Serttaş, Bucak Belediye Başkan Adayı Emrullah Ünal, Çavdır Belediye Başkan Adayı Mustafa Uysal, Çeltikçi Belediye Başkan Adayı Rıza Yanar, Gölhisar Belediye Başkan Adayı İbrahim Sertbaş, Karamanlı Belediye Başkan Adayı Fatih Selimoğlu, Kemer Belediye Başkan Adayı İsmail Özay, Tefenni Belediye Başkan Adayı Süleyman Başer, Yeşilova Belediye Başkan Adayı İsmail Kavla, Kızılkaya Belde Belediye Başkan Adayı Canan Atasoy, Kocaaliler Belde Belediye Başkan Adayı İsmail Durmaz, Söğüt Belde Belediye Başkan Adayı Salih Yavuz, Yusufça Belde Belediye Başkan Adayı Bayram Gülmez.”

Kurtulmuş, partilerinden belediye başkanı seçileceklerden adil olmaları, makamlarının emanet olduğunu bilmelerini ve sadece millete sadakat duymaları istedi.