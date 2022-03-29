Akaryakıt hırsızlığı şüphelisi tutuklandı

Burdur'da kamyondan akaryakıt çaldığı tespit edilen iki kişiden biri tutuklandı.

Burdur'un Bucak ilçesi Çamlık köyü sınırları ilçesinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda park halinde bulunan kamyonun deposundan 200 litre akaryakıt çalındı. Burdur İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Dedektifleri JASAT ve Bucak İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmada şüphelilerin kullandığı araç tespit edildi. Ekiplerin tespit ettiği H.H.D. ve E.D.'nin Isparta'da bulunan ikamet adreslerinde yapılan araştırmalarda, hırsızlık esnasında kullanılan malzemeler ile birlikte gözaltına alındı. Savcılıkta suçlarını itiraf eden şüphelilerden H.H.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, E.D. tutuklanarak Burdur E Tipi Kapalı Cezaevi'ne sevk edildi.