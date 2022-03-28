Amatör futbol maçında kırmızı kart gören sporcu darp edildi

Burdur'da amatör lig sporcusu, gördüğü kırmızı kart sonrası soyunma odasına giderken bir grup taraftarın saldırısına uğradı.

Edinilen bilgilere göre olay Burdur'un Tefenni ilçesinde oynanan Tefenni Belediyespor- Burdurspor arasındaki 1'inci amatör lig maçında yaşandı. Burdur belediyesinde itfaiye eri olarak görev yapan Hasan Kaplan maçın 90'ıncı dakikasında kırmızı kart görmesi sonucu soyunma odasına yöneldi. Rakip takımdan bir grup taraftar odanın önünde iddiaya göre Kaplan'ı darp etti. Oyuncu kaplan olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Cengiz konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sporu gençlere sevdirmek için sporu şiddetten arındırmalıyız. Sporcu disiplinsiz ise sahanın hakemi gereken cezayı verir. bugün amatör futbol liginde yaşananlar bizleri üzmüştür. Darp edilen sporcu Hasan Kaplan belediyemiz itfaiye personelidir. Bugün ölümden dönmüştür. Şiddete asla geçit verilmemesine başta yöneticiler olmak üzere herkesi davet ediyorum. Bugün canına kast edilen düşman değil, yalnızca rakiptir. Hasan kardeşimize acil şifalar diliyorum. Adli makamlardan suçluları bulup gereken cezayı vereceğine inancımız tamdır" dedi.

Tefenni Belediye Başkanı Ümit Alagöz darp olayı ile ilgili yine sosyal medya hesabından, "Bugün oynanan karşılaşmanın 90. dakikasında kırmızı kart görerek sahayı terk eden bir futbolcu, soyunma odasına giderken fiziksek müdahaleye uğramıştır. Öncelikle bunun açıklanabilir bir tarafı olmadığını belirtmek isterim lakin sporcu 2 bin kişilik taraftar kitlesine argo kelime kullanmış ve parmak hareketi göstermiştir. Bu tabi ki hiçbir şiddetin gerekçesi değildir. Tüm spor dallarında şiddete karşıyım. Buradan Burdurspor'lu futbolcuya geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" paylaşımını yaptı.