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Aracın ezdiği köpeğe belediye sahip çıktı

Burdur’da araç altında ezilen köpek belediye tarafından alınıp ameliyat ettirildi.

Burdur'da araç altında ezilen köpek belediye tarafından alınıp ameliyat ettirildi.


Bucak ilçesine bağlı Kızılkaya beldesinde kimliği belirlenemeyen dikkatsiz bir sürücünün ayağını ezip, kemiklerin kırılmasına neden olduğu köpeğe belediye sahip çıktı. Kızılkaya Belediye Başkanı İlkay Güngör'ün talimatıyla belediye aracı ile belediye personeli tarafında olay yerinden alınan köpek, Antalya'da özel bir veteriner kliniğine götürülüp burada ameliyat ettirildi.


Kızılkaya Belediye Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, " İnsan olabilmenin yolu, yaratılmış her şeye, sevgi ve merhamet duyabilmektir. Lütfen sokak hayvanlarımıza karşı daha duyarlı olalım, onlar bize emanet" denildi.

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