Asırlık gelenek yaşatılıyor

Burdur'un Gölhisar ilçesinde asırlık bayram etkinliği yaşatılıyor.

Her yıl dini bayramların arifesinde yapılan etkinlik ile yüzlerce çocuk, bayramı bir gün öncesinden yaşamaya başlıyor. Konak Mahallesi'ne bağlı Taşlık Sokak'ta günün erken saatlerinde bir araya gelen çocuklar, kendileri için kurulan çadırlarda oturuyor ve bayram tatlılarını, çörek ve yiyeceklerini topluyor. Çocuklara bayram harçlığı ve hediyeler de veriliyor.

Sabah başlayan etkinlik, öğle namazı vaktine kadar devam ediyor.