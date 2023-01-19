Atık malzemeleri hediyelik eşyalara çevirdiler

Burdur'un Kızılkaya Beldesinde açılan atık malzemelerden hediyelik eşya üretimi başladı.

Kızılkaya Belediyesi öncülüğünde ve Bucak Halk eğitim merkezi Müdürlüğü tarafından başlatılan kurs belde kadınları tarafından büyük ilgi gördü. Belediye Başkanı İlkay Güngör, çöp olarak doğaya karışacak ürünlerin, emektar belde kadınlarının ellerinde yeniden geri dönüşüme kazandırıldığını belirterek " Hem çevrenin korunmasına katkı sağlanıyor hem de geri dönüşüme kazandırılıyor. Kurs sonunda kursiyerlerimiz istihdam oluşturma amacındayız" dedi.