Ayrı yaşadığı eşini av tüfeği ile öldüren kocaya indirimsiz müebbet hapis cezası

Burdur'da ayrı yaşadığı eşini av tüfeği ile vurarak öldürmekten yargılanan sanık, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, sanığın cezasında indirim uygulamadı.

“Eşe karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis, kayınbiraderine yönelik eylemi için de 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklu yargılanan Serhan Seçer (36), Burdur Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen karar duruşmasına Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Karar duruşmasında taraf avukatları, Nurcan Seçer'in (35) ailesi ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ise salonda hazır bulundu. Nurcan Seçer'in kardeşi Ömer Kılıç, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti. Ailenin avukatları da indirim uygulanmadan en üst sınırdan ceza verilmesini istedi.

Sanık Serhan Seçer savunmasında, eşini çok sevdiğini ve yaşanılan bu durumdan dolayı pişman olduğunu söyleyerek, “Bunu yapacak bir kişi değildim. Çok pişmanım. Buna sevk eden unsurlar oldu. Suçluyum, bunu yapmamam gerekirdi. Ölmeyi denedim. Keşke o öleceğine ben ölseydim. Onun ölmesini kaldıramıyorum, dayanamıyorum. 13 yıllık evliliğimde eşime hiç şiddet uygulamadım. Evet çok büyük hata yaptım. Çok pişmanım, aldattığından şüphelendim. Eşim ile birçok kez konuştum ancak kendisi beni anlamadı. Bu duruma düştüğüm için çok pişmanım. Mahkemenize sığınıyorum, çok pişmanım, takdir mahkemenin" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Serhan Seçer'in eşe karşı kasten öldürme suçundan indirim uygulanmaksızın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Sanık Serhan Seçer'i kayınbiraderi Ömer Kılıç'a yönelik eylemi nedeniyle önce müebbet hapis cezasına, ardından eylemin öldürmeye teşebbüs aşamasında kaldığından indirim uygulayarak 9 yıl hapis cezasına çarptıran mahkeme, eşinin babasına yönelik eyleminden ise beraat etmesine karar verdi.

8 Nisan 2022 tarihinde Burç Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana gelen olayda, dönercilik yapan Nurcan Seçer (35), hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı ve bir süredir ayrı yaşadığı eşi Serhan Seçer tarafından iş yerinde silahlı saldırıya uğramıştı. Av tüfeği ile başından ağır yaralı olarak Burdur Devlet Hastanesine kaldırılan Seçer hayatını kaybetmişti. Eşini vurduktan sonra olay yerinden kaçan Serhan Seçer ise, polis tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştı. Zanlı çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.