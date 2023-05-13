“14 Mayıs'ta Aziz Milletim Sıra Sende” temalı açık hava toplantısında Burdur Halkına seslenen Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli; "Bir terörist alçakça ve cüretkar şekilde milletimizi tehdit ederek, '14 Mayıs'ta Kılıçdaroğlu kazanamazsa iç savaş çıkar' diyebilmiştir. Eğer böyle bir niyet ve planları varsa, tavsiyem yanlarına kefenlerini ya da sarı torbalarını da alıp gelmeleridir” dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli “Aziz Milletim Sıra Sende” temasıyla Burdur Demokrasi ve Özgürlük Meydanı'nda vatandaşlara seslendi. Yarın yapılacak olan 28. Dönem Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için Burdur halkından destek istedi.

Burdur'daki konuşmasına "Burdur demek vatan şairi Mehmet Akif Ersoy demektir, Burdur büyük tarihçimiz Halil İbrahim Kafesoğlu'nun emanetidir" sözleriyle başlayan Bahçeli, “İstiklal Marşımız bir cesaretin, bir faziletin, bir ferasetin, bir imanın, gıpta edilecek vatan ve millet sevgisinin abideleşmiş manzum eseridir. Bu eser milletimizin ebedi duruşudur. Türk milletini korkutacak, korkuyla sindirecek, korkudan korkuya sürükleyecek herhangi bir muhasım güç dünya üzerinde ne görülmüş ne de duyulmuştur. Herkes hesabını buna göre yapmalıdır. Bizim terk edecek bir vatanımız yoktur. Bizim çizilecek bir sınırımız yoktur. Bizim bölünecek bir milletimiz yoktur. Bizim yıkılacak bir devletimiz yoktur ve bizim vazgeçecek tek bir insanımız dahi yoktur. İftiralar milletimizi yıldıramaz. Kaset kumpasları, sosyal medya teröristleri, küresel komplolar Türkiye'nin önünü kesemez. 14 Mayıs'ta sağlam iradeyle, doğru kararı tescilleyip Türk ve Türkiye Yüzyılının ilk adımını atacağız” dedi.

"Gelen Türk asrı, geleceğin gücü Türkiye'dir"

Cumhuriyet'in yeni yüzyılında güçlü devleti hep birlikte ihya edeceklerini söyleyen Devlet Bahçeli, “Bu ülkeyi sevmek yürek ister. Ezan demek, bayrak demek, cumhuriyet demek yürek ister. Dil, din ve ırk ayrımı yapmadan yaşayalım demek yürek ister. Terörü bitirmek, Kandil'i yerle bir etmek yürek ister. Tanklara kafa tutmak, milli iradeyi ortaya koymak, vatana sahip çıkmak yürek ister. Masaya elini vurmak, dünyada oyun kurucu olmak yürek ister. Mavi Vatan, Kıbrıs, Can Azerbaycan demek yürek ister. Milli sanayi demek, bağımsız devlet demek, yeniden büyük Türkiye demek yürek ister. Bu güçlü yürek Cumhur İttifakı'nda ve Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'da vardır ve meydandadır. Artık herkes anlasın ve bilsin ki gelen Türk asrı, geleceğin gücü Türkiye'dir. Devlet ve Milletiyle, Hep Birlikte ve Her Şeyden Önce Türkiye. Bugüne istikrar, yarına huzur diyorsak, hep birlikte başarırız. Cumhuriyet'in yeni yüzyılında güçlü devleti hep birlikte ihya ederiz.” sözleriyle birlik ve beraberlik mesajı verdi.

"Kılıçdaroğlu'na PKK'nın destek verdiği çok nettir"

14 Mayıs seçimlerinde taraflarının belli olduğunu ve Kılıçdaroğlu'na PKK'nın destek verdiğini dile getiren Bahçeli; “ Bizim himaye edenimiz Allah, destekçimiz büyük Türk milletidir. Açık hesap yarın sandıkta görülecektir. Kılıçdaroğlu'na PKK'nın destek verdiği çok nettir. Terörist Demirtaş'ı, Soros'çu Kavala'yı serbest bırakacağını vaat etmesi tartışmasızdır. Bir terörist alçakça ve cüretkar şekilde milletimizi tehdit ederek, “14 Mayıs'ta Kılıçdaroğlu kazanamazsa iç savaş çıkar” diyebilmiştir.

Eğer böyle bir niyet ve planları varsa, tavsiyem yanlarına kefenlerini ya da sarı torbalarını da alıp gelmeleridir. Kılıçdaroğlu sabah başka akşam başkadır. Ankara'da başka, Van ve Ağrı'da bambaşkadır.

Zillet ittifakını oluşturan partilerin başkanları da aynısıdır. Bu ittifakı abeste direnişini, gayri milli, gayri ahlaki ve gayri meşru tutumunu ısrarla sürdürmektedir. Yalan derseniz bunlardadır, yıkım derseniz bunların ortak amacıdır. Ne esef verici bir durumdur ki, ülkesine sırt dönmüş, milletine yüz çevirmiş, milli meselelerle ihtilafa düşmüş ikiyüzlü bir muhalefet anlayışı karşımızdadır. Kılıçdaroğlu'na hakim olan siyasi akıl, rehinli ve hacizlidir” dedi.

"Selahattin Demirtaş teröristtir, ortağın HDP bölücüdür, Türkiye düşmanıdır"

Burdur'daki konuşmasında Kılıçdaroğlu'na seslenen Bahçeli, “Kılıçdaroğlu, sana söyleye söyleye şu gerçeği kafana sokacağım, bundan da asla vazgeçmeyeceğim; sen inkar etsen de, Selahattin Demirtaş teröristtir, ortağın HDP bölücüdür, Türkiye düşmanıdır. Osman Kavala Soros'çudur, casustur, şaibelidir, suçludur. Bir teröristi, her taşın altından çıkan Soros'çu bir taşeronu nasıl serbest bırakacaksın? Bunu nasıl yapacaksın? Bu vaadini nasıl gerçekleştireceksin? Burdur'dan soruyorum. Söyle de öğrenelim. Açıkla da bilelim. Paylaş da duyalım. Sırrın nedir? Üzerinde çalıştığın zehirli formülün muhtevası nelerden ibarettir? Sıkışınca TBMM'nin af ilan edeceğini söylemişsin. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin yanlı ve sübjektif kararından medet ummuşsun. Sayın Kılıçdaroğlu, teröristi masum gösteren, teröriste kol kanat geren bir kalpsizin aynı zamanda terörist olacağını, terörün himayesine gireceğini görmüyor musun? Bilmiyor musun? Bundan dolayı hiç mi vicdan azabı çekmiyorsun? Siyasetin yara bere içindedir, ihanet ve melanetin tam göbeğindesin, ey Kılıçdaroğlu hala farkında değil misin? CHP'yi götürüp Kandil mağaralarının kapısına çürümüş ceset gibi bırakmaya, teröristlere zırh haline getirmeye hiç mi utanmıyorsun? Aynı şeyleri İYİ Parti için de söylemek mümkün ve mukadderdir. CHP-İYİ Parti-HDP-PKK-FETÖ ve marjinal sol partiler aynı hedefe kilitlenmişlerdir. Bunlarla bir gelecek olamaz. Bunlara Türkiye emanet edilemez” diye konuştu.

"Milletimize hangi sözü vermişsek 27'inci Dönem TBMM'de yerine getirdik"

Geçtiğimiz dönemde Türk Milleti'ne verdikleri sözleri yerine getirdiklerini söyleyen Bahçeli sözlerini şöyle tamamladı:

“Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin geride kalan yaklaşık beş uygulama döneminde, Cumhur İttifakı olarak kronik sorunlara neşter vurduk, çözümsüz gibi duran tüm sorunları çözmeyi başardık. Cumhur İttifakı'nın umut olduğunu gösterdik. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin muktedir ve müstesna kazanımlarıyla ülkemizin önünün açılmasına gururla şahit olduk. Aynısını 28'inci Dönem TBMM'de de yapacağız. Sizlerin desteğiyle mutlaka başaracağız. Cumhuriyet'in 100'üncü yıldönümünde milletimize 100 sözümüz vardır ve hepsini de Allah'ın izniyle gerçekleştirmeye kararlıyız”.