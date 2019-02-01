İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bakan Kurum'a Burdur'da sipsi gösterisi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un AK Parti Burdur İl Başkanlığını ziyaretinde hediye edilen sipsiyi, Altınyayla İlçe Başkanı Ahmet Sipahi’nin çalması belediye başkanının da oynaması renkli görüntüler oluşturdu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un AK Parti Burdur İl Başkanlığını ziyaretinde hediye edilen sipsiyi, Altınyayla İlçe Başkanı Ahmet Sipahi'nin çalması belediye başkanının da oynaması renkli görüntüler oluşturdu.


Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a, AK Parti Burdur İl Başkanlığı ziyareti sırasında Teke Yöresi müzik aletlerinden sipsi hediye edilmesi sonrasında mini bir gösteri yapıldı. Bakan Kurum'un sipsiyi incelediği esnada Milletvekili Bayram Özçelik, AK Parti Altınyayla İlçe Başkanı Ahmet Sipahi'den sipsiyi çalmasını istedi. Sipahi, elindeki sipsi ile yöreye has 'Kezban Yenge' parçasını çaldı. Bu sırada Bakan Kurum'un yanında bulunan Altınyayla Belediye Başkanı Ahmet Serttaş da çalınan müzik üzerine oynayarak mini bir gösteri yaptı. Çevredekiler de, Sipahi ve Serttaş'a alkışlarıyla eşlik etti. Parti binasındaki mini gösteri renkli görüntüler oluşturdu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.