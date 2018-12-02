Bakan Varank ve Bakan Kasapoğlu Burdur'da

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bir dizi açılış ve ziyaret için Burdur'a geldi.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesindeki (MAKÜ) bir dizi açılış ve ziyaret için Burdur'a gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu Burdur Valisi Hasan Şıldak ile Burdur ve Isparta'dan gelen protokol mensupları karşıladı. İlk olarak Burdur Valiliğini ziyaret eden Bakan Varank ve Bakan Kasapoğlu, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Makamda bir süre Vali Şıldak'tan brifing alan iki bakan, daha sonra MAKÜ İstiklal Yerleşkesi'nde Teknokent binasının açılışını gerçekleştirdiler.