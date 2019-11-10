BAL'daki yerel derbinin galibi Ispartaspor: 0 - 2

Grup'ta mücadele eden Isparta 32 Spor, bugün deplasmanda karşı karşıya geldiği Burdur ekiplerinden Bucak Belediyesi Oğuzhanspor'u 0-2 mağlup etti.

Bucak İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Balıkesir Bölgesi'nden Talha Öztürk, Kadir Devrim, Beytullah Demirer ve Mutluhan Çakıroğlu isimli hakemler yönetti.

Karşılaşma öncesi her iki kulübün yöneticileri, aradaki komşuluk ve dostluğu temsilen birbirlerine çiçek takdim etse, taraftarlar arasında zaman zaman gergin anlar yaşandı.

Karşılaşmayı Bucak Kaymakamı Erol Tanrıkulu, Bucak Belediye Başkanı Emrullah Ünal, Bucak Belediyesi Oğuzhanspor Kulübü Başkanı Ali Topay, Isparta 32 Spor Kulübü Başkanı Atakan Yazgan ile her iki takımın çok sayıda taraftarı izledi.

Isparta 32 Spor'un galibiyet gollerini 74.dakikada Volkan Serim ve 86.dakikada İbrahim Zeytin kaydetti.

Isparta 32 Spor, deplasmanda elde ettiği galibiyetle 3 puanın sahibi olurken, puanını ise 14'e yükseltti. Pembe – Yeşilli ekip, bu sonuçla birlikte göreve başlayan yeni Teknik Direktör Hasan Şengün ile şampiyonluk yolunda ikide 2 yapmış oldu.