Barajda kaybolan şahsı arama çalışmaları başlatıldı

Burdur'da bir vatandaşın baraja düştüğü ihbarı üzerine arama çalışması başlatıldı.

Olay, Bucak ilçesi Yetmiş Evler Mahallesi'nde bulunan Onaç Barajı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; akşam saatlerinde baraj içerisinde bir şahsın çırpınışını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye, AFAD ve polis dalgıç ekipleri sevk edildi. Görgü şahitlerinin ifadeleri doğrultusunda baraj içerisinde kaybolan kişiyi arama çalışmaları başlatıldı.