Başkan Ercengiz: "198 köyümüz çöpten kurtulacak"

Burdur Belediyeler Birliği ve Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, "Katı Atık ve Bertaraf Tesisi 198 köyümüzün de çöpten kurtulmasını sağlayacak özel bir proje oldu" dedi.

Burdur Belediyeler Birliği, üye belediye başkanları ve meclis üyelerinin katılımıyla Susamlık Tesislerinde bir araya geldi. Toplantıda konuşma yapan Burdur Belediyeler Birliği ve Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, “Biraz önce Katı Atık ve Bertaraf Tesisimizi ziyarette bulundum. Geçtiğimiz günlerde 22 dönüm arazimizin yarısında fazlasını lavanta tarlasına dönüştürdük. Eski çöp alanımız lavanta tarlasına döndü. Yaklaşık 15 bin kök lavantayı toprakla buluşturduk. Önümüzdeki günlerde iklim koşullarının el verdiği ölçüde 15 bin kök lavantayı da toprakla buluşturacağız. Şuanda Katı Atık Bertaraf Tesisimizde ayrıştırma ünitemizde tamamlanmak üzere 15-20 gün içerisinde üretilen evsel atıklarımız önce ayrıştırma tesisimize ulaştırılacak, geri dönüşüme kazandırılacak ne varsa organikler enerjiye dönüştürülecek, atıklar geri dönüşüme gidecek. Hedefimiz sıfır atık olarak belirlendi ve inşallah bu yolda güzel yatırımların önünü açtık. Her geçen gün tesisimiz büyümektedir. Tıbbi atık tesisimizi Burdurumuza kazandırıyoruz. Bölgemizin ciddi anlamda ihtiyacı olan bu tesisi maddi getirisinden çok çevresel katkısını göz önünde bulundurarak firmaya yetki verdik. YİD modeli ile de o tesisimizi Burdurumuza kazandırmış olacağız. Şu konuda hepimiz gurur duyabiliriz. Türkiye'mizin ve bölgemizin en entegre katı atık bertaraf ve ayrıştırma tesisini Burdur'a kazandırdık. Bu tesis sadece ilimizin kent merkezimizin değil tüm ilçelerimizin ve önümüzdeki süreçte belki özel idare ile yapılacak bir protokol kapsamında 198 köyümüzün de çöpten kurtulmasını sağlayacak özel bir proje oldu" ifadelerinde bulundu.

Toplantı iki gündem maddesinin oylanması ile sona erdi.