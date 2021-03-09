Başkan Ercengiz ilk ve tek kadın halk otobüsü şoförü ile seyahat etti.

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Burdur'un ilk ve tek kadın halk otobüsü şoförü Aysel Gürdal'in kullandığı Şehir içi Halk Otobüsü ile seyahat etti.

Sosyal Medya hesabından paylaşım yapan Başkan Ercengiz, “Bugün, Burdur'umuzun Özel Halk Otobüsünü kullanan tek kadın sürücüsü Aysel Hanım'la bir süre seyahat ettik. İşçievleri Mahallesi seferi yapan sürücümüz oldukça tecrübeli. Çalışan tüm kadınlarımızı kutluyoruz” dedi.Başkan Ercengiz daha sonra otobüse binen yaşlı vatandaşlara yardım ederek, talep ve şikâyetlerini dinledi.