Başkan Ercengiz, otogar esnafının sorunlarını dinledi

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, otogar esnafıyla sabah kahvaltısında bir araya geldi. Otogar esnafına yapılan faaliyetler hakkında bilgi veren Ercengiz, esnafın sorunlarını dinleyerek çözüm için gerekenin yapılacağını söyledi. Hukuki süreç nedeniyle otogarın problemlerinin çözümünün zaman aldığını anlatan Ercengiz, “Daha önceki 5 yıl içerisinde garaj ile ilgili yasal süreçleri tamamlayıp tadilatını bitirip sizleri insanca hizmet edebileceğiniz bir garaja kavuşturabilmek için sabrınızı istemiştik. Bu konuda bizleri kırmadınız sabrettiniz ve isyan etmediniz. Neticede ortada bir sorun vardı bunun giderilmesi gerekiyordu. Biz hukuki süreçleri aştıktan sonra sizlere insanca hizmet üretebileceğiniz, Burdur'umuzun özellikle hem misafir karşılama ve misafirlerimizi yolcu ettiğimiz son nokta olan garajımızı kötü görüntüden kurtardık. Otogarın daha önceki hali, hem Burdur Belediyesi hem de Burdur halkı olarak eleştirilmemize neden olan bir görüntü içerisindeydi. Bunu da çok şükür hallettik” dedi.

"8 milyon TL kaynak"

Otogarın mevcut haline gelmesi için Burdur Belediyesinin öz kaynaklarından 8 milyon TL kaynak kullanıldığını vurgulayan Ercengiz, “Belli bir maliyetle bize teslim oldu ama biz bunu eğer yapmasaydık mevcut yapı bu haliyle sizi mutlu etmeyecek hem de sürekliliğinde hizmet üretemez bir hale gelecekti. Talihsizliklerle başladı ama inşallah bundan sonra garajımız ile ilgili yapısal bir sorun yaşamayacağımızı umut ediyorum. Yaşanan talihsizliğin bir sorumlusu elbette vardır. Bizde bunun hukuki mücadelesini bu mecrada veriyoruz. Bunu sorumlusu kimse bu devletin milletin kaynaklarını nasıl kullandıysa bir gün mutlaka hesabını verecektir. Biz elimizden geleni yapacağız hepimiz kol kola girerek bu kentin dolayısıyla ülkemizin gelişimine katkı koyacağımıza inanıyorum” şeklinde konuştu.

Kahvaltı sonrasında otogar esnafının çiçek takdim ettiği Ercengiz, otogar da incelemelerde bulunarak esnaflara hayırlı işler diledi.