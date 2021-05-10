Başkan Ercengiz'den engelli çifte akülü Araç

Burdur'da yaşayan engelli vatandaşları sevindirmek isteyenlerin Burdur Belediyesi ile iletişime geçebileceklerini ifade eden Başkan Ercengiz, “10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası'nda ikisi de bedensel engelli olan Nazik Abla ve Celal abimizi bir nebze olsun rahatlatabilmek için ihtiyaçları olan akülü tekerlekli sandalyeyi ulaştırdık. Siz de engelli dostlarımızı sevindirmek isterseniz Belediyemiz ile iletişime geçebilirsiniz” dedi.

Akülü tekerlekli sandalyeye kavuşmanın sevincini yaşayan Celal Kayaoğlu ve Nazik Kayaoğlu çifti, Başkan Ercengiz'e teşekkürlerini iletti.