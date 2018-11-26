Batı Akdeniz Kalkınma Ajansında milli teknoloji ele alındı

BAKA Yönetim Kurulunun Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu başkanlığındaki Kasım ayı olağan toplantısı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğünce belirlenen ‘Milli Teknoloji, Güçlü Sanayi Hamlesi Yolunda Sanayimizin Geleceği: Sorunlar ve Çözüm Önerileri' gündem maddesiyle gerçekleştirildi. Isparta Valiliği Göl Toplantı Salonu'ndaki toplantıda illerde karar alma düzeyinde yer alan BAKA Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte ilgili paydaşların Antalya, Isparta ve Burdur sanayisinin sorun, talep ile beklentileri ele alındı.

BAKA Yönetim Kurulu Dönem Başkanı olan Vali Ömer Seymenoğlu yaptığı konuşmada, “Bakanlık talimatıyla belirli toplantıları genişletilmiş olarak yapıyoruz. Klasik yönetim kurulu toplantısı değil bakanlığın arzuları doğrultusunda ve belirlemiş oldukları konu gündemiyle 3 ilimizde faaliyet yürüten gerek girişimcilerin, üniversitelerin, STK'ların, gerekse bakanlık temsilcilerinden oluşan geniş katılımlı toplantı olacak. O yüzden önceki yönetim kurulu toplantılarından farklılığı olacak. İllerimize ilişkin sorunları burada masaya yatırmak, herkese söz hakkı vermek, fikir alışverişinde bulunmak ve çıkacak ortak görüşlerin bakanlığa iletilmesini sağlamak. Toplantımızın başlığı hepimizi ilgilendiren bir başlık; ‘Milli Teknoloji, Güçlü Sanayi Hamlesi Yolunda Sanayimizin Geleceği, Sorunlar ve Çözüm Önerileri' ve Bakanlığımızın belirlediği alt başlıkları. Bu başlıklar üzerinde söz alarak, yöneticiler olarak bizler neler yapabiliriz, nasıl katkı sağlayabiliriz, sanayi ve ticaret odaları, üniversiteler nasıl katkı verebilir bu toplantıda onları tartışacağız. Daha sonra bütün Türkiye'de 26 kalkınma ajansının yaptığı toplantılardan ortaya çıkan sonuçlarla ülkemiz için ortak bir görüş havuzu oluşturulacaktır. Vakti geldiğinde de mutlaka hepimiz bunlardan faydalanacağız” diye konuştu.

Toplantıda ‘Finansmana Erişim (İşletme ve Yatırım Sermayesi)', ‘Beşeri Sermaye', ‘Kurumsal Yapılanma', ‘Fiziki Altyapı', ‘Ulusal ve Uluslararası Pazara Erişim ve Tutunma', ‘Üretim Maliyetleri', ‘Devlet Destekleri', ‘Kalite ve Markalaşma', ‘Profesyonel Danışmanlık Gereksinimi', ‘Mevzuata Dair Sorunlar' ile ‘Ekonomik Belirsizlik' alt başlıklarındaki görüş ve öneriler ele alındı. Toplantıda ele alınan konular, dile getirilen sorunlar ve çözüm önerileri, katılımcıların genel yaklaşımına ve beklentilerine ilişkin bir genel değerlendirme yazısı ile birlikte kapsamlı bir rapor haline getirilip Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına sunulacak.

Toplantıya Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Yönetim Kurulu üyeleri Burdur Valisi Hasan Şıldak, Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Isparta İl Genel Meclisi Başkanı Ali Bolat, Burdur İl Genel Meclisi Başkanı Muzaffer Bağcı, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Tutar, Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yusuf Keyik ile bölgedeki üniversite rektörleri, sanayiciler, il sanayi ve teknoloji müdürleri, KOSGEB il müdürleri, organize sanayi bölgeleri temsilcileri, teknokent müdürleri, iş dünyasının STK yöneticileri katıldı.