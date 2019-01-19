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BEKAP 2. sinema günleri

Bucak Eğitimde Kaliteyi Arttırma Projesi (BEKAP) kapsamında, 2.

sinema günleri başladı.


Bucak Eğitimde Kaliteyi Arttırma Projesi kapsamında okulların yarıyıl tatile girmesi ile sinema günleri başladı. Sinema Günleri kapsamında Kafadar filmi Kültür Merkezinde saat 10.30'da gösterime sunuldu. Bucak Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Yalçın Sezgin, “Öğrencilerimizin ilk yarıyıl tatiline girmelerinden dolayı başarılarını sinema günleri ile ödüllendiriyoruz. Bütün öğrencilerimizi yarıyıl tatili boyunca Kültür Merkezi'nde oynayacak sinema günlerine bekliyoruz” dedi.


BEKAP 2 sinema günleri kapsamında 19 Ocak'ta başlayacak sinema günleri her gün üç seanstan saat 10.30'da ilk okulu öğrencilerine, saat 15.00'de ortaokul öğrencilerine saat 20.00'de ise vizyondaki yada vizyondan yeni inmiş sinema filmleri yetişkinlere ücretsiz olarak izlettirilecek.


BEKAP 2 Sinema günleri kapsamında Kültür Merkezinde film izleyen öğrencilere film öncesi ve ortasında Bucak Belediyesi tarafından patlamış mısır ikram ediliyor.

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