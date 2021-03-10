Belediye personeline yüksekte çalışma eğitimi

Bucak Belediyesi personellerine yönelik iş sağlığı ve güvenliği konusunda ‘Yüksekte Çalışma Eğitimi' verdi. Eğitime Bucak Belediyesi ve belediye personel limited şirketine bağlı 37 personel katıldı.

Bucak Belediyesi, personellerine yönelik iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilgilendirici ve bilinçlendirici eğitimlerini sürdürüyor. Hizmet içi eğitim programı kapsamında yapılan son eğitim programında yüksekte çalışma yapan personellere yönelik ‘Yüksekte Çalışma Eğitimi' verildi.

Yüksekte Çalışma Eğiticisi, Gülden Güner Sağlam tarafından teorik ve uygulamalı olarak verilen eğitimde çalışanlara yüksekte çalışma tanımı, yüksekte çalışma ortamları, yükseklik bilinci ve güvenlik önlemleri, yüksekte çalışma ekipmanlarının kullanım prensipleri, yüksekte çalışmada kullanılacak basit düğümler, yükseğe güvenli ulaşma yöntemleri, yüksekte çalışma ile ilgili kanun, yönetmelikleri, iskelede güvenli çalışma ile ilgili konuları, korkuluklar, çatılar ve çatılarda güvenli çalışmaları, emniyet şeritleriyle işaretleme yöntemleri, ankraj noktaları ve ankrajların nerelerde kullanılması gerektiği, tehlikeli ve güvensiz durumları, yüksekte çalışma yapılırken güvenli ortam oluşturma, düşmeden korunmada kullanılan ekipmanların standartlarını ve nasıl kullanılacağı, düşme faktörü ve yüksekte çalışmanın risklerinden korunma yöntemleri teorik ve uygulamalı olarak anlatıldı.

Belediye Başkan Yardımcısı Yasin Çiçek nezaretinde sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun şekilde gerçekleşen eğitim programına Bucak Belediyesi ve belediye personel limited şirketine bağlı 37 personel katıldı.