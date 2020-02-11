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Belediyeden çığ şehitleri ve Mehmetçikler için helva ikramı

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, şehit olan Mehmetçikler ile çığ felaketinde ve depremde hayatını kaybeden vatandaşlar adına Halk Pazarında helva dağıttı.


Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz yaptığı açıklamada, “Bugün Salı pazarındayız. Gelenek haline getirdiğimiz çorbayı bugün farklı bir etkinlikle Salı pazarımızda yurttaşlarımızla beraber olmak istedik. Diğer taraftan da son günlerde depremde, çığ felaketlerinde ve bu ülkenin güvenliği için canlarını hiçe sayan, bu ülke toprakları dışında da ülkenin geleceği için mücadele eden silahlı kuvvetleri mensuplarımızın şehitlerimizin için bir helva yaptırarak vatandaşlarımızla paylaşmak istedik” dedi.


Türkiye'nin geleceği için hep birlikte çalışılması gerektiğini belirten Ercengiz, “Hem şehitlerimizin ruhlarına Fatiha okuyabilmek hem de birlik ve beraberliğimizin iyi ve kötü günde sürdürebilme adına Salı pazarına bir araya gelerek vatandaşlarımızla beraber olduk. Tüm şehitlerimizin mekanları cennet olsun, gazilerimize ve yaralı askerlerimize bir an önce acil şifalar diliyoruz. Ülkemiz 2020'ye iyi başlamadı ama iyi günler yakın olsun, iyi günler bizlerle birlikte olsun, hep beraber kol kola girerek bu ülkenin aydınlık geleceği için hep birlikte çalışalım inşallah yaptığımız hayırların da kabul olmasını diliyorum” ifadelerinde bulundu.

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