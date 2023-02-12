Benzinlik çalışanı önce sopayla ardından bıçakla yaralayıp hastanelik etti

Burdur'un Çeltikçi ilçesinde benzin almaya gelen müşteri işletme personelini sopa ve bıçak darbeleriyle yaralandı.

Olay, 12 Şubat Pazar günü saat 18.15 sularında Burdur'un Çeltikçi ilçesi Bağsaray köyünde bulunan bir benzin istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, benzinlikte pompacı olarak çalışan A.Y. isimli şahıs ile yakıt almak için gelen S.C. arasında çıkan tartışma sonucunda, S.C., A.Y.'yi önce sopa ile dövdü, daha sonra bıçakla yaraladı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar sonrasında bölgeye jandarma ve ambulans sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından A.Y., Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kafatasında çatlaklar ve kulağında kesikler bulunan A.Y., Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. A.Y.'yi yaralayan S.C., jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.