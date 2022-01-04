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Beyaz örtüyle kaplanan ‘aşklar ve imparatorlar şehri' görenleri cezbetti

Burdur’da ‘aşkların ve imparatorların şehri’ olarak bilinen Sagalassos Antik Kenti, beyaz gelinliğini giymesiyle görenleri cezbetti.

Burdur'da ‘aşkların ve imparatorların şehri' olarak bilinen Sagalassos Antik Kenti, beyaz gelinliğini giymesiyle görenleri cezbetti.


Ağlasun ilçesindeki Akdağ eteklerine kurulu Sagalassos Antik Kenti beyaz gelinliğini giydi. Bin 700 rakımdaki Antoninler Çeşmesi ile Roma Dönemi'nin ihtişamlı ve nitelikli yapılarını barındıran Sagalassos Antik Kenti, ‘aşkların ve imparatorların şehri' olarak biliniyor. Kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanan antik kent, drone ile de görüntülendi. Beyaza bürünen antik kentte eşsiz görüntüler ortaya çıktı.

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