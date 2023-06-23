Bıçaklar Kurban Bayramı için hazırlanıyor

Burdur'un Gölhisar ilçesinde, Cumhuriyet Meydanı'nın çevresine tezgahlarını açan bıçak bileme ustaları Kurban Bayramı öncesi vatandaşlara hizmet veriyorlar. Bu satıcılardan Selami Bayraktar (23), “Baba mesleğim olan demircilik ve bıçak bileme işini yaparak geçimimizi kazanmaya çalışıyoruz. Okulda eğitimini aldığımız soğuk ve sıcak demircilik dalları yanında Kurban Bayramı öncesi bıçak bileme işini de yaparak halkımıza hizmet veriyoruz. Babamın mesleğini sürdürdüğüm için gururlu ve mutluyum, herkese şimdiden iyi bayramlar” dedi.

Tezgahlarda büyük bir ustalıkla bilenen bıçaklar, ardından çapak temizliği yapılıp keskinlikleri de kontrol edildikten sonra müşterilere teslim ediliyor.