Bıçaklı kavgada ölü sayısı ikiye yükseldi

Bucak'ta yaşanan olayda 3 kişi arasında tartışma çıktı. Yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Toprak T, yanında bulunan bıçakla Burak Akgöz (31) ve Mehmet Daşdiken'i (22) yaraladı ve şahıslar ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Akgöz, hastanede yaşamını yitirirken, saatler sonra ikinci acı haber geldi. Ameliyata alındığı öğrenilen Mehmet Daşdiken'inde yaşamını yitirdiği belirtildi. Olay yerinden kaçan ve daha sonra yakalan şüpheli Toprak T'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.