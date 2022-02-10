Bin 200 rakımda rahatsızlanan çobanın yardımına UMKE ve itfaiye yetişti

Burdur'da bin 200 rakımda çobanlık yapan yaşlı adam rahatsızlanarak ihbarda bulundu. UMKE ve itfaiye ekipleri belirtilen adrese giderek yaşlı adamın yardımına yetişti.

Burdur'un Bucak ilçesi Çamlıca Mahallesi'nde çobanlık yapan Ali Kunt, rahatsızlandı. Yaşlı adam 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunarak yardım istedi. Kunt'un verdiği adresin bin 200 rakımda olması, yolların da karlı ve buzlu olma ihtimaline karşı Ulusak Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve itfaiye ekipleri adrese yönlendirildi. Kısa sürede yaşlı adama ulaşan sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından UMKE aracıyla yaşlı adamı Bucak Devlet Hastanesine sevk etti. Hastaneye kaldırılan Kunt'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.