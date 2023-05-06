Binali Yıldırım'dan Burdur'a tıp fakültesi sözü

AK Parti Başkanvekili Binali Yıldırım, Burdur'a tıp fakültesi sözü vererek, seçimden sonra bu konunun çalışmalarını bir an önce başlatılacağını söyledi.

Seçim ziyaretleri çerçevesinde dün akşam Burdur'a gelen ve iş adamları ve STK temsilcileriyle buluşan AK Parti Başkanvekili Binali Yıldırım, bugün de öğle yemeğinde mermer fabrikası çalışanları ile bir araya geldi. Fabrikadaki programın ardından Burdur Kültür Merkezi'nde halkla buluşan Binali Yıldırım, “Güller, göller, gönüller diyarı Burdur, bugün ayrı güzel, ayrı coşkulu görünüyorsun” diyerek Burdur halkını selamladı.

"Belediye değişti, yüzüstü bıraktılar"

Etkinliğin yapıldığı Kültür Merkezi'nin de kendileri tarafından yapıldığını hatırlatan Yıldırım, "Burayı da biz yaptık. Bu güzel salonun yapımına biz başladık, belediye değişti yüzüstü bıraktılar. Ama bizde yarım kalan iş olmaz. Biz ipleri elimize alarak bunu da yaptık ve Burdurluların hizmetine verdik. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

14 Mayıs seçimlerinde Burdur'dan tam destek beklediğini dile getiren Yıldırım, "Bu seçimde 2 sandık var. Birinde cumhurbaşkanı diğerinde vekiller. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Burdur'dan rekor bekliyorum. Tabii cumhurbaşkanınızı tek başına göndermek olur mu? Onun vekillerine de ihtiyacı var. O yüzden 3 adayımızı da destekliyoruz ve Ankara'ya gönderiyoruz" dedi.

Burdurlu bir vatandaşın kendisini Bucak ilçesine daveti üzerine Binali Yıldırım, "Bucak'a 15 Mayıs'tan sonra salep içmeye geleceğim. Şimdilik benden tüm Bucak'a selam söyleyin Bucak'ta kutlama yapmak için geleceğim” cevabını verdi.

Burdur-Isparta arasında yapımı başlayan ve henüz tamamlanmayan Dostluk Yolu hakkında konuşan Yıldırım, "Burdur-Isparta arasına Dostluk Yolu yapalım dedik. İki ili birbiriyle daha çok kaynaştıralım istedik. Gerçi zaten dostsunuz da ara sıra birbiriniz arasında rekabet oluyor” diyerek yolun bir an önce bitmesi için çalışacaklarını dile getirdi.

"Muazzam bir üniversite ama bir eksiğini gördüm, O eksik de tıp fakültesi"

Konuşmasının sonunda Burdur halkına müjde veren Yıldırım, "Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 36 bin öğrenciye ulaşmış. Muazzam bir üniversite ama bir eksiğini gördüm. O eksik de tıp fakültesi. Bu kardeşiniz ve milletvekili adaylarımızın seçimden sonraki ilk işleri bunu takip etmek ve tıp fakültesini de MAKÜ'ye kazandırmak, Burdur'a kazandırmak olacak. Hayırlı uğurlu olsun" diyerek Burdur'a tıp fakültesi kazandıracaklarının sözünü verdi.

Kültür Merkezi'ndeki programın ardından Burdur'dan ayrılan Binali Yıldırım Isparta'ya geçti.