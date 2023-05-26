Bisikletiyle 3 metre yükseklikten düşen çocuk hayatını kaybetti

Burdur'da bisiklet sürerken duvara çarpıp 3 metre yükseklikten düşen çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, saat 19.30 sıralarında merkeze bağlı Taşkapı köyünde Şehit Mükerrem Varol İlkokulu bahçesinde arkadaşlarıyla bisiklet süren Batuhan Aktaş (10) bisikletiyle birlikte duvara çarparak 3 metre yükseklikten düşerek başını beton zemine vurdu.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 10 yaşındaki Batuhan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Acı haberi alan akraba ve yakınları hastane önünde toplanırken, küçük çocuğun ölümü büyük üzüntüye sebep oldu.