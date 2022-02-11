Boşanma aşamasındaki eşini tüfekle rehin aldı

Burdur'da boşanma aşamasındaki şahıs, ailesinin evine yerleşen eşini tüfekle rehin aldı. Müzakereci polis ve akrabalarının dakikalar süren ikna çalışmaları sonucu şahıs teslim oldu.

Edinilen bilgilere göre, Osman B.'nin boşanma aşamasında olduğu eşi S.B., bir süre önce ailesinin Emek Mahallesi'ndeki evine yerleşti. Osman B., eşi S.B.'yi ailesinin evinde tüfekle rehin aldı. Ailenin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin girişimlerinin sonuçsuz kalması üzerine bölgeye müzakereci polis sevk edildi. Müzakereci polisin ikna girişimleri sonuç vererek, Osman B. elindeki tüfeği polis ekiplerine verip teslim oldu. Tedbir amaçlı Burdur Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Osman B., daha sonra gözaltına alındı. Olayı yara almadan atlatan S.B. de polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.