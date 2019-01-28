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Bremen Mızıkacıları Burdur'da

Burdur Valiliği’nin öğrencilere tatil hediyesi “Bremen Mızıkacıları’nın Hikayesi” isimli çocuk oyunu oldu.

Burdur Valiliği'nin öğrencilere tatil hediyesi “Bremen Mızıkacıları'nın Hikayesi” isimli çocuk oyunu oldu. Oyun, 3 Şubat Pazar günü saat 15.00'te MAKÜ Konferans ve Sergi Salonu'nda ücretsiz olarak sahnelenecek.


Jacob Grimm- Wilhelm Grimm (Grimm Kardeşler)'in yazdığı, Yusuf Gökhan Atalay'ın uyarladığı, Kerem Yücel'in yönetmenliğini yaptığı ve Antalya Devlet Tiyatrosu sanatçılarının rol aldığı “Bremen Mızıkacıları'nın Hikayesi” isimli çocuk oyunu, 3 Şubat Pazar günü saat MAKÜ Konferans ve Sergi Salonu'nda ücretsiz olarak sahnelenecek.

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