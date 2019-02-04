BTB ocak ayı meclisi yapıldı

” dedi.

Burdur Ticaret Borsası ocak ayı meclis toplantısı, Meclis Başkanı Hikmet Çangır başkanlığında yapıldı. Toplantıda, Burdur Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Veteriner Hekim Ömer Faruk Gündüzalp, Borsanın, 8 aylık faaliyetini yaptığı sunumla değerlendirdi.

Sunumda, geçen ay Ankara'da yapılan Türkiye Ekonomi Şurasına da değinen Başkan Gündüzalp, “Tarım ve hayvancılık sektörlerinde, girdi maliyetlerindeki artıştan dolayı, tarım ve hayvancılık sektörlerinde, destekleme ve teşvik sisteminin yeniden düzenlenmesi, tarımsal üretimde desteklerin ürün bazlı, üretime başlamadan önce ve üretim esnasında verilmesi, tarımsal sanayi ve hayvan çiftliklerinin kullandığı elektriğin sanayi tarifesine alınması, tarım ve hayvancılıkta ithalatı azaltmayı, üretimi çoğaltmayı hedefleyen sürdürülebilir, ulusal, orta ve uzun vadeli politikalar oluşturulması ve sağlanması, mevsimsel fazla süt arzının et ve süt kurumu tarafından alınması gibi dile getirdiğimiz konular, başta Cumhurbaşkanımız ve Bakanlarımız tarafından karşılık buldu. Kısa süre içerisinde bu konulara çözüm üretilmesini bekliyoruz.” şeklinde konuştu.

Burdur Ticaret Borsası'nın işlem hacmi rakamlarını da paylaşan Başkan Gündüzalp, 2017 yılına göre yüzde 28 artışla, Burdur Ticaret Borsası'nda yapılan tescil hacminin yüzde 46,54'ünü inek sütünün oluşturduğunu kaydetti.

Güzdüzalp, “Yüzde 40,81 artışla yüzde 22,91'ini büyükbaş et, yüzde 71,84 artışla yüzde 13,09'unu Anason, yüzde 25 düşüşle yüzde 3,78'ini Buğday, yüzde 10,42'lik artışla, yüzde 3,85'ini Şeker Pancarı, yüzde 34,55'lik artışla yüzde 2,61'ini canlı hayvan, yüzde 31,55'lik artışla yüzde 2,40'ını Haşhaş tohumu ve yüzde 32,5'lik artışla yüzde 4,84'ünü diğer ürünler oluşturuyor.” ifadelerini kullandı.

Ürün başına gerçekleşen işlem hacmi rakamları hakkında bilgi veren Başkan Gündüzalp, “İnek sütünden 492 milyon 320 bin TL, büyükbaş etten 242 milyon 376 bin TL, anasondan 138 milyon 448 bin TL, şeker pancarından 40 milyon 721 bin TL, buğdaydan 40 milyon TL, kasaplık canlı hayvandan 27 milyon 585 bin TL, haşhaştan 25 milyon 345 bin TL ve diğer ürünlerden 51 milyon 168 bin TL'lik işlek hacmi gerçekleşmiştir.” şeklinde konuştu.

Yaşanan bir takım olumsuzluklara rağmen üretime devam edilmesi gerektiğine dikkat çeken Başkan Gündüzalp, “Ekonomik şurada da dile getirdiğimiz gibi tarım ve hayvancılıkta ithalatı azaltmayı, üretimi çoğaltmayı hedefleyen sürdürülebilir, ulusal, orta ve uzun vadeli politikaların biran evvel hayata geçirilmesi, hem üreticimizin hem tüketicimizin hem de ülkemizin menfaatine olacaktır. 2019 yılından beklentimiz bu yöndedir.” sözlerine ekledi.