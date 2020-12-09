Bu yıl Burdur ve Afyon'da 12 bin 73 hektar alan toplulaştırıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen toplulaştırma çalışmaları hakkında açıklama yapan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, bu yıl Burdur'da 2 bin 75 hektar, Afyonkarahisar'da ise 9 bin 998 hektar alanda arazi toplulaştırma çalışmalarının tamamlandığını ve tapu tescil işlemlerinin gerçekleştirildiğini kaydetti.

Sulama projeleri arazi toplulaştırmasına bağlı olarak uygulandığı takdirde parsel sınırlarına bağlı kalmadan en ekonomik şekilde, sulama, yol ve tahliye planlaması yapıldığından, yatırım maliyetlerinde tasarruf sağlanıyor. Aynı zamanda, arazi toplulaştırma projeleri ile kamulaştırma maliyetleri yüzde 90 oranında azalıyor.

“Her parsel yola ve kanala kavuşur”

Konuyla ilgili açıklama yapan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, arazi toplulaştırması ile parsellerin büyüdüğünü, tarım teknikleri ve sulama metotları uygulanmasının kolaylaştığını kaydetti. Parsel sayısızının azaldığını, büyüklüğünün ise arttığına dikkat çeken Yıldız, “Düzenli ve ideal parsel şekilleri oluşturulur. Her parsel yola ve kanala kavuşur. İşletme merkezi ile parseller arasındaki mesafeler azalır, ulaşımdan dolayı meydana gelen kayıplar azalır, yakıt tasarrufu sağlanır. Zirai mücadele ve gübreleme kolaylaşır. Sulama oranı ve randımanı artar. Sağlanan katma değerden dolayı arazi değeri en az iki kat artmaktadır” dedi.

Türkiye'de toplulaştırma yapılmaya uygun 14,3 milyon hektar alan bulunduğunu ifade eden Kaya Yıldız, şu ifadeleri kullandı:

“8,25 milyon hektar alanda toplulaştırma çalışmaları devam etmektedir. 2018 yılında 496 bin hektar, 2019 yılında ise 619 bin hektar alanda, 2020 yılında ise ekim ayı sonu itibari ile 425 bin hektar alan da tescil çalışmaları tamamlanmış olup 2020 yılı sonu itibari ile de 541 bin hektar alanın tescil çalışmaları tamamlanmış olacaktır. Böylece ülkemiz genelinde 2020 sonu itibari ile 4,77 milyon hektar alanda arazi toplulaştırma çalışmalarının tescili tamamlanmış olacaktır. Kalan 3,48 milyon hektar alanda ise toplulaştırma çalışmaları devam etmektedir”

“Burdur'da 2 bin 75 hektar alan toplulaştırıldı”

Türkiye genelinde tarla içi geliştirme ve toplulaştırma çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Kaya Yıldız, 2020 yılında Burdur ve Afyonkarahisar'da yürütülen çalışmalar hakkında açıklamada bulundu. Yıldız, “Burdur'da 2020 yılında 2 adet projede toplam 18 bin 206 hektar alanda yürütülen toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri kapsamında 2 bin 75 hektar alanda arazi toplulaştırma çalışmaları tamamlanarak, tapu tescil işlemleri gerçekleştirilmiştir. Devam eden çalışmalarla 15 bin 663 hektar alanın 2021 yılı sonuna kadar toplulaştırılması hedeflenmektedir” dedi.

“Afyonkarahisar'da 9 bin 998 hektar arazi toplulaştırıldı”

Afyonkarahisar'da toplulaştırılan araziye de değinen Yıldız, “2020 yılında 3 adet projede toplam 42 bin 260 hektar alanda yürütülen toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri kapsamında 9 bin 998 hektar alanda arazi toplulaştırma çalışmaları tamamlanarak tapu tescil işlemleri gerçekleştirildi” diye konuştu.

Çalışmalar kapsamında sınıfları düzeltme, arazi tesviyesi, ağaç-kök sökümü ve tarla içi yol yapımı gibi geliştirme hizmetlerinin de yapıldığını kaydeden Yıldız, “Isparta, Burdur ve Afyonkarahisar illerimizde 1 Ocak 2020 tarihinden bu güne kadar 8 proje dahilinde 12 bin 73 hektar alanda tarla içi geliştirme çalışmaları tamamlanmıştır. Projelerin tamamının uygulanması sonucu 2021 yılı sonuna kadar 23 bin 30 hektar alanda tarla içi geliştirme çalışmasının tamamlanması planlanıyor” sözlerine ekledi.