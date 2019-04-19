Bucak Belediye Başkanı Ünal, sondaj çalışmalarını inceledi

Ünal, “İlçemiz şebeke hattına kışın ortalama 140 lt/sn ve yazın ise 170-180 lt/sn arası içme suyu veriyoruz. İlçemizin en büyük sorunlarından birisi içme suyu sorunu. Bu sorunun çözülmesi için bir dizi çalışmalar yürütüyoruz” dedi.

Bucak Belediye Başkanı Emrullah Ünal yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Başkan Ünal, ilçenin içme suyu ihtiyacının toplam 27 tane kuyu ve 2 adet cazibe ile gelen sudan karşılandığını söyledi.

“Bir dizi çalışmalar yürütüyoruz”

Suların şebekeye dağıtım için 8 tane su toplama deposu kullanıldığını bildiren Ünal, “İlçemiz şebeke hattına kışın ortalama 140 lt/sn ve yazın ise 170-180 lt/sn arası içme suyu veriyoruz. İlçemizin en büyük sorunlarından birisi içme suyu sorunu. Bu sorunun çözülmesi için bir dizi çalışmalar yürütüyoruz. ” dedi.

“Şehir şebeke hattımıza dahil edeceğiz”

Sondaj kuyusu çalışmalarında sona gelindiğine işaret eden Ünal, ilk tespitlere göre sondajdan 6 litre su aldıklarını kaydetti. Ünal, “Belirli bir süre deneme yapılacak ve aynı zaman da suyun tahlilleri de gerçekleştirilecek. İçme suyunun tahlil sonuçlarının neticelendirilmesinden sonra yapacağımız terfi hatlarımızla şehir şebeke hattımıza dahil edeceğiz. Biz İnsan sağlığı için oksijenden sonra en önemli ikinci gereksinim su olduğu bilinci ile sağlıklı bireyler yetiştirmek, İlçemiz halkının huzur ve refahı için, sağlıklı nesiller yetişmesi için tüm imkanlarımızı seferber ederek çalışacağız” ifadelerini kullandı.