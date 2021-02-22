İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bucak Belediyesinden Oğuzhan Anıtı'na maske

Bucak Belediyesi maske takmanın zorunlu olduğu bu dönemde farkındalık oluşturmak ve bilinci daha da artırmak için ilçenin simgelerinden Oğuzhan Anıtı’na maske taktı.

Bucak Belediyesi maske takmanın zorunlu olduğu bu dönemde farkındalık oluşturmak ve bilinci daha da artırmak için ilçenin simgelerinden Oğuzhan Anıtı'na maske taktı.


Bucak Belediye Başkanı Emrullah Ünal konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisi sürdüren korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadelemiz aralıksız devam ediyor. İlçemiz genelinde tedbirleri uyguluyoruz. Maske takmanın önemli ve zorunlu olduğu bu dönemde farkındalık oluşturmak ve maske takmanın gerekliliğine dikkat çekmek için Üçgen kavşakta bulunan şehrimizin simgelerinden olan Oğuzhan Anıtı'na maske taktık. Vatandaşlarımızdan korona virüs (Covid-19) salgını sürecinde sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına dikkat etmelerini rica ediyoruz. Bu salgınla mücadeleyi hep birlikte başaracağız" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.