Bucak Bilim Festivali TÜBİTAK 4007 projesi kabul edildi

Burdur'un Bucak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün "Bucak Bilim Festivali (Bucak Bilfest)" TÜBİTAK 4007 projesi kabul edildi.

TÜBİTAK 4007 projesi olarak kabul edilen Bucak Bilim Festivali Nisan ayında dört gün sürecek. Katılımcı öğrenciler 30'a yakın atölyede farklı bilimsel çalışmalar, deneyler, robotik kodlama, stem, 3d yazıcılar ile tasarım gibi pek çok yenilikçi ve bilimsel alanda birebir eğitim alma şansına sahip olacak. Ayrıca festival boyunca her gün serbest etkinlikler alanında öğrenciler ve halka açık olarak ilgi çekici deneyler, etkinlikler, konserler, bilimsel şov ve gösteriler, gökyüzü gözlemleri, planetaryum ve sanatsal etkinlikler ile de yaklaşık 10 bin kişiye erişilmesi planlanıyor.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu TÜBİTAK'ın en prestijli projelerinden olan 4007 kodlu Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında bu yıl ülke genelinde 50 projeye destek sağlandı. Bu açıdan Burdur 'da ilk ve tek olma özelliğini de taşıyan Bucak Bilim Festivali projesi, Bucak Kaymakamlığı, Bucak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Mehmet Ersoy Üniversitesi Bucak Emin Gülmez Teknik Bilimler MYO, Hikmet Tolunay MYO, Bucak Teknoloji Fakültesi ve Emin Gülmez Ortaokulu iş birliği ile yürütülecek.

TÜBİTAK 4007 Bucak Bilim Festivali ile çeşitli bilim dallarında uzman bilim insanları ile katılımcıların gerçekleştireceği söyleşilerin bilime, bilimsel bilgiye ve bilim insanına yönelik bakış açısının olumlu yönde gelişmesine katkıda bulunması sağlanacak.

Bucak Bilim Festival 9-10 -11 ve 12 Nisan 2019 tarihlerinde Bucak 'ta gerçekleşecek.

Projeyi hazırlayan Bucak Emin Gülmez Ortaokulu öğretmenlerinden Alper Kansu, Ömer Abalı, Esma Yitik ve Emine Evrim Arlı Konu, Bucak Kaymakamı Yalçın Sezgin ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Damarcan'ı ziyaret ederek proje hakkında bilgi verdiler.